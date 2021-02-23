Глава «Укроборонпрома» придумал, как слепить вторую «Мрию» из пары завалявшихся частей

23.02.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

В «Укроборонпроме» не теряют надежды достроить второй самолет Ан-225 «Мрия», фюзеляж которого с одним крылом стоит на ГП «Антонов» с 1980-х годов.

Об этом на канале IDEALIST.media заявил генеральный директор ГК «Укроборонпром» Юрий Гусев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это реально осуществить, если появится инвестор. Мы сейчас ведем переговоры по привлечению инвесторов для достройки второй «Мрии». На ГП «Антонов» есть и фюзеляж, и крыло для второй «Мрии», которые были изготовлены много лет назад. Предприятие способно достроить вторую «Мрию» при условии привлечения инвестора», – сказал он.

При этом Гусев признал, что авиапредпрятия Украины накопили огромные долги.

«На протяжении многих лет ГП «Антонов», Харьковский авиазавод не получали госзаказов. На Харьковском авиазаводе уже накоплено долгов на суму более 3 млрд 800 млн грн», – подсчитал украинский оборонщик.

Кроме того, инженеры «Укроборонпрома» вымирают и им надо готовить смену.

«Вчера мы с ректором Киевского политехнического института запустили школу инженеров-конструкторов. Это очень важная школа, потому что средний возраст инженеров-конструкторов на предприятиях «Укроборонпрома», конструкторских бюро и других заводах – больше 60 лет. Это значит, что сейчас надо воспитывать новую генерацию людей, которые будут способны строить самолеты, качественную технику, формировать видение будущего для ОПК Украины», – унёсся в небеса глава «Укроборонпрома».