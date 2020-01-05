Глава УПЦ считает Константинопольский Патриархат ответственным за ситуацию в Черногории

05.01.2020, Москва, Елена Острякова

Предстоятель Украинской Православной Церкви Московского Патриархата митрополит Онуфрий выразил поддержку Сербской Православной Церкви в связи с ситуацией в Черногории.

Он направил Патриарху Сербскому Иринею письмо, текст которого размещен на официальном сайте УПЦ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Печальным является факт игнорирования парламентом Черногории воли подавляющего большинства верующего народа, который выступает против этого закона. Известно, что власти Черногории также игнорирует каноническую Церковь своей страны и оказывает поддержку раскольникам», – говорится в письме.

Иерарх проводит параллель между событиями в Черногории и неданими событиями на Украине.

«Несомненно, те события, которые происходят сегодня в церковной жизни Черногории, является следствием антиканонических и волюнтаристских действий Константинопольского Патриархата в Украине, которые были поддержаны уже прежней доминирующей политической властью нашей страны.

Очевидно, что подобным образом и по тем же образцом государственная власть Черногории, вероятно не без влияния извне, пытается действовать в религиозной сфере своей страны, вмешиваясь в церковную жизнь, поддерживая раскольников и дискриминируя каноническую Церковь», – написал Онуфрий.

В ночь 27 декабря парламент Черногории большинством голосов принял закон “О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин” на фоне массовых протестов по всей стране. Голосов “против” и воздержавшихся не было, поскольку документ рассматривался после задержания полицией всех депутатов от оппозиции.

Массовые протесты проходят в городах Беране, Биело-Поле, Плевля, Подгорица, Бар, Будва, Котор, Никшич. Задержаны свыше 55 человек, включая депутатов от оппозиции. Митрополия Черногорско-Приморская СПЦ сообщила, что на мосту Джурджевича Тара на севере страны полиция ночью во время протеста «жестоко избила епископа Мефодия и защищавших его верующих дубинками и ногами».

Ранее президент Черногории Мило Джуканович заявил, что будет добиваться автокефалии для “черногорской церкви” по примеру Украины. Закон “О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин”, предусматривает изъятие 650 святынь, включая широко известный в православном мире монастырь Острог.