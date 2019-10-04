04.10.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Мнение, Общество, Политика, Скандал, Украина
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Глава Верховного суда Украины жалуется, что Зеленский предпочел ей Тома Круза

Председатель Верховного суда Украины Валентина Данишевская в интервью BBC Украина пожаловалась, что не может пообщаться с президентом Владимиром Зеленским поскольку тот, по ее словам, якобы ее избегает, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом Валентина Данишевская рассказала в интервью украинской редакции ВВС.

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По словам главы ВСУ, сейчас Верховный суд ждет новая переаттестация. Именно это предусматривает президентский законопроект 1008, который Верховная Рада в целом планирует одобрить уже 4 октября. Владимир Зеленский хочет снова переаттестовать всех судей Верховного суда и сократить их количество почти вдвое. Документ касается также перезагрузки главных органов судейского самоуправления Украины — Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия.

“Во время судебной реформы в 2017 году Верховный суд был создан заново. Это единственная на сегодня судебная организация, которая работает на полную мощность. Сначала мы имели только 118 судей, сейчас нас 192, и это позволяет нам рассмотреть весь вал дел, который к нам поступил. Мы за год и десять месяцев получили почти 230 тысяч дел. Только четыре месяца назад Верховный суд пополнился новыми судьями. Поэтому сейчас у нас появилась возможность наконец принимать решения в адекватные сроки. Мы надеялись, что в ближайшее время рассмотрим все остатки и перейдем к нормальному режиму работы”, — сообщила Данишевская.

Данишевская рассказала, что ходила на заседание комитета Верховной Рады, чтобы услышать, почему “Слуга народа” хочет уменьшить вдвое количество судей Верховного суда.

На вопрос журналистов: “У вас были встречи с руководством государства по этому поводу? Как они объясняют свои намерения?”, Данишевская сообщила, что: “У меня были встречи с руководством Верховной Рады. Я пыталась донести им, что сегодня эти изменения — не время. Верховный суд со временем будет преодолевать остатки дел и сокращаться естественным путем… Я пыталась услышать от автора законопроекта, почему он, а теперь уже и народные депутаты принимают такое решение. Или они знают, для чего это нужно, какие будут последствия? К сожалению, ответа я не получила, хотя решение в поддержку законопроекта в комитете было принято”, — сказала она.

“Дважды я предлагала президенту встретиться и поговорить. Один раз публично и второй раз письменно. Но времени у него пока для председателя Верховного суда не нашлось. Хотя я видела, что недавно он встречался с Томом Крузом”, — добавила Данишевская.

Ранее народные депутаты Украины приняли за основу законопроект 1008, который предусматривает значительное сокращение количества судей Верховного суда. Соответствующее решение поддержали 238 нардепов.

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