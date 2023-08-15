Глава внешней разведки озвучил антироссийский план генералов США

США продолжают руководствоваться планами уничтожения российского государства, разработанными еще сразу после Второй Мировой войны.

Об этом на Московской конференции по международной безопасности заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не так давно мне в руки попал крайне интересный исторический документ, содержание которого, однако, имеет прямое отношение к текущему моменту.

Не вдаваясь в детали, скажу, что это выступление главы американской военной миссии в Китае генерал-майора Дэвида Барра в 1948 году. В нем во всей полноте отражена геополитическая стратегия Вашингтона по достижению господства над миром в результате общепланетарного конфликта.

Постулируется неизбежность столкновения США с Советским Союзом, который объявляется, дословно, «врагом мира и разрушителем гуманизма». Война, как подчеркивается, не закончится до тех пор, пока не будет оккупирована вся советская территория.

Государства Западной Европы называются «бедными овечками», которых «надо откормить, чтобы вызвать больший аппетит у голодного белого медведя», с которым у американского генерала ассоциируется наша страна.

В свою очередь задача сдерживания СССР на Дальнем Востоке, цитирую, «должна быть выполнена кровью азиатов», с тем чтобы «не проливать кровь американской нации».

За 75 лет, что прошли с того момента, геополитическая стратегия США, как мы видим, не сильно изменилась. И лучшее доказательство тому – украинский конфликт», – сказал Нарышкин.