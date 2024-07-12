Глава военного комитета НАТО призвал страны блока к тотальной мобилизации населения

Константин Серпилин.  
12.07.2024 20:54
  (Мск) , Вашингтон
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Мобилизация, Общество, Политика, Россия, Украина


Нужно озаботиться пополнением армии НАТО до начала возможных прямых боестолкновений с Россией, чтобы было кем заменить погибших в первые недели войны профессиональных военных.

Об этом на одной из панелей натовского саммита в Вашингтоне заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, передает корреспондент «ПолитНавигатора», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Нужно озаботиться пополнением армии НАТО до начала возможных прямых боестолкновений с Россией, чтобы было...

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«В прошлом году я встречался со многими политиками, которые говорили: знаете, адмирал, на самом деле, невозможно найти всех этих дополнительных солдат, с демографической точки зрения это невозможно. И во время моих поездок по разным странам я говорил, что это чепуха.

Речь идёт о выборе, при котором мы должны понимать, что если все мы хотим безопасности, нельзя сказать вооружённым силам, что это ваша проблема. Мы дали вам деньги – и вы должны решить эту проблему сами.

Но теперь, если вы хотите больше безопасности, вы должны стать частью решения этой проблемы, вы должны быть сильными, чтобы решить, как найти этих людей. Это касается призыва на военную службу, резервистов, мобилизации. И нам лучше обсудить это в мирное время, а не после начала войны», – сказал Бауэр.

По его словам, опыт Украины показывает, что первыми погибают самые боеспособные подразделения.

«Как мы знаем с начала войны на Украине, и это не новое явление, но война приводит к тому, что солдаты становятся убитыми и ранеными. И если вы начнёте с профессиональных вооружённых сил, то через пару недель у вас возникнут проблемы, если вы не сможете заменить этих солдат. Неприятно об этом говорить, но это реальность. И в результате этих дискуссий я стал свидетелем того, что за последний год всё больше стран и политических лидеров проявили достаточно силы и смелости, чтобы говорить об этом», – уверял адмирал.

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