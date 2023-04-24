Глава военной разведки Украины анонсировал «знаковое сражение в новейшей истории»

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Западные союзники Киева могут приостановить оказание военной помощи Украине.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому агентству РБК-Украина заявил начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов.

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Ему напомнили, что еще в марте он анонсировал решающую битву перед окончанием войны, и поинтересовались, не заставили ли сегодняшняя ситуация и темпы поставок западного оружия пересмотреть свои прогнозы.

«Совершенно не заставляют. Нравится это или не нравится, но мы подходим к знаковому сражению для новейшей истории Украины. Это факт, все это понимают. Когда оно начнется, это тайна. Но все понимают, что мы к этому приближаемся. Что касается объемов и темпов поставок, то, конечно, хотелось бы интенсифицировать и увеличить эти объемы. Это совершенно понятно, исходя из тех условий, в которых мы находимся. Но будем исходить из того, что имеем», – сказал Буданов.

Он не исключает, что если ВСУ не добьются успеха, то Запад может начать принуждать Украину к переговорам.

«Вероятность чего-либо может существовать. Случится ли это? Судьба Украины – в руках Украины. Кто бы нас к чему-то сподвигал, не сподвигал – решать нам. Вот это мой вам ответ», – уходя от конкретики, ответил глава ГУР.

Кроме того, журналист спросил, могут ли западные союзники, если ВСУ достигнут ограниченных успехов во время наступательной операции, замедлить или приостановить поставки военной помощи.

«Теоретически – могут. Произойдет ли это на самом деле – я так не думаю по состоянию на сейчас. Кроме того, все-таки у нас что-то есть. И с этим мы ведем войну уже больше года. Да, мы достаточно зависимы от объемов поставок. Но если какая-то страна (не думаю, что ваш вопрос касается всех стран вместе взятых) решит замедлить темпы – кто-то заменит это место. Будем находить варианты. Но, в конце концов, я думаю, что так не произойдет», – надеется глава украинской военной разведки.

Он пожаловался, что ситуация с разговорами о предстоящем наступлении «немного мешает».

«Даже не мешает, а в какой-то степени усложняет, скажем так. Но ведь это имеет и обратную сторону. Как накручивают наше общество – вот скоро пойдем в атаку, всех освободим, все освободим, уничтожим врагов и так далее, так же это влияет и на противника. Их масса тоже все это смотрит. Вы же посмотрите, что у них в этих дурацких пабликах делается – у них страх, они боятся. То есть здесь есть как плюсы, так и минусы», – считает Буданов.

По его словам, если использовать футбольную терминологию, то война сегодня находится на 72-75-й минуте матча, который, напомним. длится 90 минут.

Впрочем, Буданов не смог ответить на вопрос, «ожидает ли нас еще овертаймы и серия пенальти».

«Это только бог может знать», – сказал он.