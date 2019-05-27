Глава волонтёров при МО Украины выболтал всю правду об экспорте вооружений

27.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Заявления киевских пропагандистов о величии украинского ОПК являются пустыми словами.

На деле украинские оборонные предприятия практически ничего не производят, а госкорпорация «Укроборонпром» все это время создавала лишь видимость работы.

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Об этом в ходе круглого стола заявил глава Совета волонтеров при Минобороны Украины в 2014-2017 г.г. Давид Арахамия, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нам все время рассказывают в новостях, что Украина является чуть ли не топ-5 экспортеров вооружений, насколько мы крутые, и мы все бьем в грудь. А на самом деле получается так, что на 85 процентов того, что мы продаем, это, по сути, в советские времена Советский союз распихал платно и бесплатно много техники, и сегодня мы догрызаем остатки контрактов, которые мы просто забрали у России каким-то чудом. Россия так живет постоянно, а мы какими-то крохами от российских контрактов на поддержку и модернизацию питаемся, вот это наш сектор вооружения.

Хайтек-товаров за последние пять лет, наверное, продано два-три процента по нескольким причинам. Первое, что этих хайтек-товаров не так уж много, они у нас все живут на презентациях. Тот же «Антонов», у них есть беспилотник «Горлица», который уже десять лет делают, и из этого беспилотника есть только презентация за десять лет.

Есть 1200 меморандумов, подписанных «Антоновым» о том, что он будет строить. За последние шесть лет нет ни одного самолета, который «Антонов» построил. То есть мы живем в мире иллюзий.

«Укроборонпром» эти иллюзии каким-то образом поддерживал, не знаю почему, какой мотив у людей, которые руководили этим процессом, но они поддерживали эти иллюзии. Нам казалось, что мы такие большие, сильные и богатые, а при этом у нас все так плохо. На самом деле, мы совершенно не богатые», – резюмировал он.