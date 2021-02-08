Глава ВОЗ призвал Запад последовать примеру России и поделиться вакциной

08.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Лучший способ побороть мировой коронавирус – это государствам, где уже проведена вакцинация медицинских работников и пожилых людей, поделиться вакцинами с другими странами.

Об этом, выступая на форуме «Украина-30» заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как известно, Россия активно поставляет свою вакцину в небогатые страны.

«По всему миру количество вакцин превысило количество инфицированных людей. С одной стороны – это хорошая новость и чудесное достижение за такой короткий срок. Но, в то же время три четверти вакцин было администрировано в 10 странах, которые отвечают за 60% глобального ВВП, а почти две трети стран, в которых проживают 2,5 миллиарда населения, не имеют ни одной вакцины еще. Итак, население имеет серьезный риск передачи инфекции.

Мы понимаем, что все власти стараются защитить свой народ, свое население, но большинство стран, где проведена уже вакцинация медицинских работников и пожилых людей – лучший способ защитить мир, если они поделятся вакцинами с другими странами, чтобы они тоже могли это сделать», – сказал Гебреисус.

«Чем дольше мы будем вакцинировать людей наибольших групп риска, тем больше возможности мы дадим вирусу мутировать и избегать вакцины», – добавил он и предупредил, что если не сдерживать вирус по всему миру, то есть опасность вернуться в исходную точку.