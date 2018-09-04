Глава ВТБ извинился перед Борисом Джонсоном за «урода»

04.09.2018, Москва, Максим Карпенко

Руководитель одного из крупнейших российских банков ВТБ Андрей Костин, ранее отказавшийся работать в Крыму из-за западных санкций, извинился перед экс-министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном за то, что назвал его уродом. Об этом сообщает «Ридус», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Так, накануне во время встречи со студентами МГИМО, на которой присутствовал глава МИД России Сергей Лавров, Костин похвалил российского дипломата и нелестно высказался в адрес британского.

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«Посмотрите, извините меня, на уродов, которые есть на Западе – какой-нибудь Джонсон или прочие. Да черт с ним, на самом деле. Англичане, вообще-то, хорошие, умные люди, я с ними очень много там сам прожил. Но иногда смотришь и думаешь – да что ж такое-то происходит», – заявил Костин.

Сегодня же пресс-служба банка опубликовала «искренние извинения» Костина, которые он принес Джонсону.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что нежелающие работать в Крыму и опасающиеся попасть под западные санкции российские банки охотно отправляют на полуостров своих сотрудников.

Примечательно, что еще недавно сам Борис Джонсон сравнил Россию с фашистской Германией, заявив, что Россия использует Чемпионат мира по футболу как PR-ход в стиле Гитлера. При этом, от британского дипломата никаких извинений не последовало.