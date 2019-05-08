Глава Высшего антикоррупционного суда Украины пожаловалась на бездомность

08.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

У Высшего антикоррупционного суда Украины пока нет помещения для работы, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом в интервью “Громадському” 7 мая сообщила новоизбранная глава суда Елена Танасевич.



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“Сейчас назначены судьи, часть работников аппарата, однако перед нами очень широкий фронт работ. Нам необходимо укомплектовать кадры, решить вопросы материально-технического обеспечения ВАКС. Нет на сегодня здания, соответствующего потребностям судебного учреждения. Эти вопросы первые, самые важные, фундаментальные, без которых мы не сможем начать нашу работу”, – заявила она.

Танасевич напомнила, что новый суд должен начать работу 5 сентября 2019 года.

“И к этой дате мы будем всячески стараться решить все наши текущие проблемы и начать осуществлять правосудие. То помещение, которое было выделено Кабмином в ноябре 2018 года, к сожалению, не приспособлено для функционирования суда. Оно требует капитального ремонта, перепланировки, реконструкции – это определенное время. Сейчас решается вопрос по обеспечению ВАКС временным зданием. Помещение Печерского райсуда физически не может вместить всех работников аппарата и судей, которые нужны для функционирования судебного учреждения”, – добавила она.

Закон о создании Высшего антикоррупционного суда Украины был принят в июне 2018 года. 11 апреля 38 судей антикоррупционного суда принесли присягу. 7 мая Танасевич была избрана главой Высшего антикоррупционного суда Украины.