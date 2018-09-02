02.09.2018, Донецк, Владимир Гладков
 
Донбасс, Кавказ, Украина
Просмотров:

Глава Южной Осетии: Мир наступит, когда в Киеве поймут, что народ Донбасса непобедим



Лишив жизни Александра Захарченко, украинские террористы обессмертили его имя, которое сегодня в ДНР является символом свободы. Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» во время возложения цветов у места гибели лидера ДНР заявил президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте или канал YouTube



« Очень больно, что про Сашу мы говорим в прошлом времени. Я, наверное, не знаю другого такого человека, насколько он посвящал себя своей Республике, своему народу. По большому счёту, за свой народ он и отдал свою жизнь. Его убили именно за Донецкую Народную Республику, за её жителей. Других причин просто быть не может», – рассказал Бибилов.

«Лишив его жизни, они обессмертили его имя, и это имя сегодня в ДНР является символом свободы. Я знаю, что народ Донбасса непобедим. Чем раньше это поймёт украинская хунта, тем раньше и на Украине, и в ДНР, и в ЛНР наступит мир», – уверен лидер Южной Осетии.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:





Загрузка...


За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть