Глава Южной Осетии: Мир наступит, когда в Киеве поймут, что народ Донбасса непобедим

02.09.2018, Донецк, Владимир Гладков

Лишив жизни Александра Захарченко, украинские террористы обессмертили его имя, которое сегодня в ДНР является символом свободы. Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» во время возложения цветов у места гибели лидера ДНР заявил президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов.

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« Очень больно, что про Сашу мы говорим в прошлом времени. Я, наверное, не знаю другого такого человека, насколько он посвящал себя своей Республике, своему народу. По большому счёту, за свой народ он и отдал свою жизнь. Его убили именно за Донецкую Народную Республику, за её жителей. Других причин просто быть не может», – рассказал Бибилов.

«Лишив его жизни, они обессмертили его имя, и это имя сегодня в ДНР является символом свободы. Я знаю, что народ Донбасса непобедим. Чем раньше это поймёт украинская хунта, тем раньше и на Украине, и в ДНР, и в ЛНР наступит мир», – уверен лидер Южной Осетии.