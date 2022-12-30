Глава Зе-офиса объявил всех русских виновными и потребовал покаяния

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Все граждане России виноваты в том, что происходит на Украине и должны «вымолить прощение».

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом Ермак посчитал, что такое прощение готовы будут дать не все.

«Мое мнение, что все русские виноваты. Все. В том, что происходит в Украине. Есть только одна разница – есть часть, у которых на руках кровь, а есть, которые своим молчанием или поддержкой в предыдущие годы дали возможность, чтобы это происходило. Но виноваты все, ответственны. Я считаю, что ответственность несут все жители России, все граждане России, они все ответственны. Как можно сегодня спокойно праздновать Новый год, как можно делать вид, что ничего не происходит, когда в соседней стране убивают людей?.. Они еще не начинали даже думать, как сегодня, завтра, через несколько лет вымолить прощение. Но есть люди, у которых прощения они никогда не получат», – заявил Ермак.