Главарь «Азова»: берём в осаду СБУ по всей Украине
«Ветераны АТО» не будут ограничиваться «маханиями флагами», если посчитают, что новая власть не откажется от планов выполнять Минские соглашения на невыгодных для Украины условиях.
Об этом в эфире телеканала 112 заявил главарь неонацистского полка «Азов», экс-депутат Верховной Рады и председатель партии «Национальной корпус» Андрей Билецкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По словам праворадикала, штаб боевиков «АТО» будет сформирован завтра, а уже сегодня радикалы собираются под областными управлениями СБУ.
«Завтра будет создан штаб. Повторюсь, его инициируют исключительно ветеранские организации. И люди, которые сохранили для страны большую часть Донбасса, имеют право на свою точку зрения…
Штаб будет создан завтра, и он не будет себя ограничивать. Если процессы элементарной капитуляции будут продолжаться, ограничивать себя акциями исключительно с флагами под администрациями и так далее – он не будет.
Уже сейчас, сегодня ночью под Службы безопасности в десятках городов приходят ветераны», – заявил Билецкий.
Спасибо!
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