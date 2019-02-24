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24.02.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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Главарь «Азова» демонстрировал русофобию на собаках

Будущий основатель националистического полка «Азов» Андрей Билецкий имел чёткую антироссийскую позицию.

Об этом он рассказал в интервью журналу «Will-Live», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда мы с моим другом Сергеем Келебердой надевали наши пионерские галстуки на шею своим собакам, то перед этим мы еще с несколькими друзьями в ночь на 1 сентября прибили к школьным дверям доску с надписью на русском языке: «Слава сечевым стрельцам!» (Сечевые стрельцы – формирования Австро-Венгерской империи времен Первой мировой войны из числа жителей Галиции, – ред.).  И выжгли рядом выжигателем по дереву портрет сечевого стрельца. Поэтому тогда это была уже абсолютно сознательная национальная позиция и национальная борьба», – рассказал Билецкий.

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