Главарь «Азова»: Хорош миндальничать – пора завалить Донбасс трупами

05.02.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина должна взять за пример опыт борьбы Израиля и Палестины, и ответить «сепарам» массированными артиллерийскими ударами по территориям республик Донбасса.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил главарь националистического полка «Азов» Андрей Билецкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам боевика, это должно сопровождаться полным закрытием всех КПП на Донбассе и тотальной блокадой.

«Я сторонник того, как это делается в Израиле. На один ракетный обстрел они ответили поражением 64-х целей.

Они не просто перекрывают КПП, они перекрывают два самых больших КПП, говорят: «Все, теперь никто не ездит на работу».

Вот не ездят, все закрыли. Не работаете, не ездите, ничего не делаете. Почему? Потому что это опасно. Вот, у нас сейчас красный уровень опасности в Израиле. Вы обстреляли, было вооруженное нападение и так далее. Не работают КПП. Это бьет по карману палестинской автономии», – мечтает Билецкий.

Сейчас же, сетует боевик, Украина полностью «прогибается» перед требованиями республик Донбасса и Российской Федерации.

«На каждый шаг прогибания, а это прогибание, мы прогибаемся, россияне нам отвечают тем, что они повышают градус конфликта на Донбассе, заставляя прогибаться сильнее. Я не вижу, в чем тут заморозка. Я вижу, что они, как раз, не собираются замораживать и ведут к тому, что они будут принуждать к максимальным уступкам…

Когда мы ведем политику постоянного прогибания, то мира мы такой стратегией не достигнем абсолютно никогда», – развел истерику каратель.

Отметим, в республиках Донбасса сообщают, что ВСУ и нацбаты с каждой неделей лишь усиливают ракетные и минометные обстрелы территории ЛДНР.