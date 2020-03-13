Главарь «Азова»: «Не остановимся, пока Зеленский и Сивохо не окажутся в СИЗО»

13.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Президент Украины Владимир Зеленский был заказчиком преступления «государственная измена», которое вчера совершал советник секретаря Совбеза Сергей Сивохо, пытавшийся провести сорванную в итоге националистами презентацию «платформы по примирению с Донбассом».

Об этом выступая со ступеней Печерского районного суда Киева, где судят участников нападения на Сивохо, заявил основатель нацбата «Азов» Андрей Билецкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Безусловно, мы будем бороться в законодательной плоскости, это факт. Мы будем выходить на акции, как бы они не запрещали, это тоже факт. Но если надо, мы дадим такой же ответ, как давали русским в 2014-м. Они не имеют ни морального, ни законного права судить наших людей, потому что не они в этой ситуации преступники.

Преступник вчера был один – Сивохо. У Сивохо вчера были пособники, это были люди, которые его окружали, и охрана, которая там была. И, безусловно, у Сивохи был заказчик – это Владимир Зеленский, он был заказчиком преступления государственная измена, которое вчера совершал Сивохо. Мы не остановимся, пока те, кто это преступление совершал, не окажутся не под домашним арестом, а в настоящем СИЗО», – заявил Билецкий.