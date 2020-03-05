Главарь «Азова» недоволен новым министром-ставленником Куницына

05.03.2020, Киев, Максим Карпенко

Основатель нацбата «Азов» Андрей Билецкий подверг резкой критике кандидатуры назначенных вчера двух новых министров, отвечающих за т.н. АТО против республик Донбасса.

Новый министр по делам ветеранов Сергей Бессараб – это ставленник бывшего крымского премьера, экс-депутата от «Блока Петра Порошенко» Сергея Куницына, утверждает Билецкий. А новый глава Минобороны, по мнению боевиков, не имеет никаких военных заслуг.

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«Два назначения показательны лично для меня – министр ветеранов и министр обороны. Сергей Бессараб и Андрей Таран.

Бессараб, хоть и «медийный генерал» от власти, но не ветеран вовсе. Заместитель начальника Генштаба со времен Муженко. Ставленник от «афганца» Куницына через Ермака. Военные вспоминают его по запретам открывать огонь и выходить в разведку.

Таран был представителем Украины в СЦКК и Минске, последовательный сторонник Минских переговоров. И первый, и второй, скорее всего, «генералы мира», надеются на разведение и переговоры», – сокрушается Билецкий.

«Изменились фамилии, но не курс и не приоритеты. Скорее наоборот: капитуляция, продажа земли и предприятий», – недоволен основатель «Азова».