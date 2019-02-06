06.02.2019, Киев, Михаил Рябов

Основатель нацбата «Азов» депутат Верховной Рады Андрей Билецкий выразил возмущение размахом кумовством режима Петра Порошенко, который приобрел масштабы, сопоставимые со временами президентства Виктора Януковича.

«Помощницу сына Порошенко «избрали» госсекретарем Министерства ветеранов. А до этого секретаршу самого Порошенко – министром Минветеранов. Перемога. А были времена, когда смеялись с массажиста Азарова, которого тот сделал депутатом. Так что изменилось не так и много: солдатами и ветеранами будем мы, министрами и госсекретарями – они», – возмущается Билецкий в своем блоге.

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Накануне должность госсекретаря министерства по делам ветеранов Украины получила Людмила Дараган, до этого числившаяся помощницей президентского сына – депутата Верховной Рады Алексея Порошенко.

Главой недавно созданного министерства является Ирина Фриз, в прошлом – пресс-секретарь Порошенко.