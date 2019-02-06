//exit;
06.02.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Компромат, Коррупция, Украина
Просмотров:

Главарь «Азова» негодует: Мы гниём в окопах, окружение Порошенко жирует

Основатель нацбата «Азов» депутат Верховной Рады Андрей Билецкий выразил возмущение размахом кумовством режима Петра Порошенко, который приобрел масштабы, сопоставимые со временами президентства Виктора Януковича.

«Помощницу сына Порошенко «избрали» госсекретарем Министерства ветеранов. А до этого секретаршу самого Порошенко – министром Минветеранов. Перемога. А были времена, когда смеялись с массажиста Азарова, которого тот сделал депутатом. Так что изменилось не так и много: солдатами и ветеранами будем мы, министрами и госсекретарями – они», – возмущается Билецкий в своем блоге.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Накануне должность госсекретаря министерства по делам ветеранов Украины получила Людмила Дараган, до этого числившаяся помощницей президентского сына – депутата Верховной Рады Алексея Порошенко.

Главой недавно созданного министерства является Ирина Фриз, в прошлом – пресс-секретарь Порошенко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296

Похожие новости

Все новости за сегодня
  • Февраль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть