Главарь «Азова» рассказал, как Украина поссорилась с НАТО

01.03.2019, Киев, Галина Шершнева

Бывшие страны-участницы Варшавского договора перестали продавать Украине старые советские вооружения по бросовым ценам, узнав, что киевские чиновники используют его в коррупционных схемах, поставляя армии по завышенным расценкам. Именно поэтому и возник скандал вокруг закупки окружением Петра Порошенко контрабандных комплектующих для ВСУ в России.

Об этом в эфире «4 канала « заявил основатель нацбата «Азов», депутат Верховной Рады Андрей Билецкий , передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В странах Варшавского договора лежит фантастическое количество советского военного барахла, которое не подходит под стандарты НАТО. Они продавали его по бросовым ценам до того времени, как украинская армия их коррумпировала и закрыла себе такую возможность, потому что они начали выставлять фантастические цены», – сказал Билецкий.

При этом он полагает, что контрабанда из России опасна для украинской армии.

«Получая запчасти из РФ, мы можем нарваться на диверсию, когда поставлялись заведомо бракованные запчасти, и все ломалось бы еще быстрее, чем оно и так ломалось», – сказал Билецкий.