Главарь «Азова» требует вернуть нацбаты на фронт

10.11.2018, Киев, Владимир Гладков

Националистические батальоны и Нацгвардия должны вернуться в Донбасс на линию фронта, откуда они были постепенно выдавлены властями как не всегда управляемые элементы.

Об этом в эфире канала «112» заявил один из основателей «Азова», главарь «Национального корпуса» депутат Верховной Рады Андрей Билецкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я сейчас обговариваю с Порошенко и Аваковым официальный вывод добровольческих подразделений и Нацгвардии на фронт. Я хочу, чтобы одни из самых боеспособных подразделений, огромное количество мотивированных людей, которые отстранены исключительно из-за политических игр от выполнения своих непосредственных заданий или выполняют их неформально, выезжая к своим товарищам в ВСУ, – чтобы они вышли на передовую, вернулись к своим непосредственным конкретным заданиям. Пока что ждём ответа, лучше за них скажут дела, а не слова», – заявил Билецкий.