Главарь «Азова»: У Шойгу всё готово для удара с юга и севера

12.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Россия уже имеет боеспособную группировку вдоль всей границы с Украиной и может в любое время увеличить ее и перейти в наступление. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил главарь неонацистского полка «Азов», депутат Верховной Рады Андрей Билецкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас сконцентрированы группироки фактически по всей границе Украины. Войска развернуты, первые ударные группировки фактически развернуты в боевом порядке, в прямом смысле слова. А что касается того, может ли Россия нарастить серьезные мощности в случае своей прямой агрессии и интервенции, – может, потому что она давно формировала группировки в виде трех армий на южном направлении, на севере и так далее. Потому – да, может», – заявил Билецкий.

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По его словам, в РФ готовы к тому, чтобы украинская проблема была решена путем военной интервенции: «Россия, безусловно, не отказалась от варианта прямого военного решения, как они считают, украинской проблемы. То есть, оккупации Украины. Она не отказалась от такого варианта, она его рассматривает абсолютно серьезно, у них уже последние стадии перевооружения войска и реформы войска. То есть, она к этому готовится, безусловно».