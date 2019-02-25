Главарь «Азова»: Взорвём Россию изнутри, а дальше – блицкриг на Крым и Донбасс

25.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Украина должна заниматься военным противостоянием с Россией не только в Донбассе, но и других горячих точках, где задействованы русские войска. Параллельно Киев должен поддерживать сепаратистов и дестабилизацию внутри РФ.

Об этом в интервью журналу «Will-Live» заявил основатель неонацистского полка «Азов», лидер партии «Национальный корпус», депутат Верховной Рады Андрей Билецкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В первую очередь, надо привести к власти национальную элиту. Она должна навести элементарный порядок внутри страны. Построить мощную экономику, мощный ВПК и действительно мощную армию. Параллельно с этим – мощные спецслужбы. У Израиля, например, два инструмента внешней политики – дипломатический корпус и Моссад. А у нас один инструмент – попрошайки, которые называются украинскими дипломатами. Ездят, выпрашивают поддержку западного сообщества», – отметил он.

«Украинские спецслужбы должны серьезно заняться дестабилизацией России, так, как занималась она по отношению к нам годами. Национальная власть должна заниматься тем же самым – дестабилизировать Россию внутри, или снаружи, где это только возможно.

Залезла Россия в Ливию – так есть десятки тысяч тех, кто готов создать украинский иностранный легион и воевать против наших кацапских «братьев».

Влезла Россия в Сирию – надо давать ей по зубам и там. Есть люди, которые готовы брать на себя функцию и нести украинские национальные интересы где-то далеко за ее пределами.

Внутри России мы должны давить на самые слабые их точки, которых очень много. Там почти 30 миллионов мусульманского населения, через 10 лет их будет уже больше сорока. Северный Кавказ, Татарстан…

Есть много социально-экономических мучительных моментов. И вот когда мы сделаем зеркально то, что Россия сделала до и в 2014 году, то есть дождемся благоприятного момента – внутренней дестабилизации России, и будем ему активно помогать, имея при этом полноценную национальную власть, полноценную национальную экономику, настоящую крепкую армию – то тогда мы, очень стремительным блицкригом, вернем наши территории. А там будем смотреть…», – пообещал Билецкий.