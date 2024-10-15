Главарь «братства ОУН-УПА»: Русских создали монголы огнём и дымом 400 лет назад

Необходимо во всех школах, ВУЗах, боевых подразделениях ВСУ и политическом пространстве усилить бандеровскую пропаганду об особой нации «славянско-украинского происхождения».

Об этом в эфире телеканала «Галичина» заявил глава запрещенного в РФ «всеукраинского братства ОУН-УПА» Богдан Борович (на фото), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинская нация – это нация творческая, земледелия. Поделено на разрушительную нацию и на творческую. И землеробы, которые распространялись от Кавказа до Альп – это в основном была нация славянско-украинского происхождения, которая творила, строила и стремилась достичь чего-то высшего. А была нация, которая создалась сравнительно недавно, в те времена четыре сотни лет назад монголы, которые пришли и уничтожали эти поселения, они оставили после себя след – создание русской нации.

И русская нация создала миф, что Киев–то ихний, что киевляне–то русские, а вот эти какие-то западники, которые на украинском языке, это какие-то непонятные. Вот этот процесс создания русской нации идёт по сей день, и масса народов, которые размещены на их территориях, в замешательстве, не понимают сути дела. Они, собственно, творение огня и дыма», – бредил «древний укр».