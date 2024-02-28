Главарь «Грузинского легиона» призвал готовиться воевать без западной помощи

Вадим Москаленко.  
28.02.2024 21:56
  (Мск) , Киев
Просмотров: 177
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украине нужно готовиться к тому, что противостояние с Россией «до границ 1991 года» придётся продолжать без западного вооружения.

Об этом на канале «Студии Руслана Бизяева» заявил объявленный в розыск российскими правоохранителями основатель и командир воюющего на стороне ВСУ «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине нужно готовиться к тому, что противостояние с Россией «до границ 1991 года» придётся...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Я очень сомневаюсь, что политики могут что-то изменить, и нам в любом случае нужно готовиться воевать до полного вытеснения России из границ Украины. Как себя будут вести западные политики – это довольно сложно предугадать, потому что, исходя из истории двух мировых войн, политическое сообщество вело себя некорректно.

Я очень сомневаюсь, что в данном случае оно начнёт себя вести корректно, или организации, созданные после войны, будут как-то действенны в данном случае.

Так что в любом случае нам нужно рассчитывать на себя, в любом случае нам надо даже без оружия готовиться защищать Украину, так что всё зависит от нас», – трепался подонок.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    26272829  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть