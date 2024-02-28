Главарь «Грузинского легиона» призвал готовиться воевать без западной помощи

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Украине нужно готовиться к тому, что противостояние с Россией «до границ 1991 года» придётся продолжать без западного вооружения.

Об этом на канале «Студии Руслана Бизяева» заявил объявленный в розыск российскими правоохранителями основатель и командир воюющего на стороне ВСУ «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я очень сомневаюсь, что политики могут что-то изменить, и нам в любом случае нужно готовиться воевать до полного вытеснения России из границ Украины. Как себя будут вести западные политики – это довольно сложно предугадать, потому что, исходя из истории двух мировых войн, политическое сообщество вело себя некорректно. Я очень сомневаюсь, что в данном случае оно начнёт себя вести корректно, или организации, созданные после войны, будут как-то действенны в данном случае. Так что в любом случае нам нужно рассчитывать на себя, в любом случае нам надо даже без оружия готовиться защищать Украину, так что всё зависит от нас», – трепался подонок.