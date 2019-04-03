Главарь Косово поссорился с чиновниками ЕС из-за Сербии

03.04.2019, Белград, Ксения Голуб

Рамуш Харадинай, премьер-министр самопровозглашенного Косово (части Сербии, незаконно отторгнутой албанскими боевиками при поддержке США), спровоцировал спор с должностными лицами Европейского Союза из-за отказа отменять заградительные пошлины для сербских товаров.

Конфликт возник накануне третьей годовщины подписания Соглашения о стабилизации и ассоциации (SAA), рассказало косовское информагентство «Коха Диторе».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Представитель ЕС в Косово Наталья Апостолова напомнила о необходимости отменить 100-процентный налог на продукты из Сербии, а также Боснии и Герцеговины.

«К сожалению, есть решения, которые противоречат обязательствам нашего соглашения. Это налог на продукты из Сербии и Боснии и Герцеговины. Как мы заявляли, 100-процентный налог – это не только подавление CEFTA (Central European Free Trade Agreement – Центрально-европейская ассоциация свободной торговли), но и против духа SAA», – сказала Апостолова.

По ее мнению, сохранение заградительных пошлин «ослабит конкурентоспособность и сделает Косово менее привлекательным для инвестиций».

Харадинай в ответ обвинил верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини в том, что ее институция вмешивается во внутренние дела самостоятельного «государства» Косово.

«Она нанесла нам политическую травму из-за обсуждения вопроса территории страны», – сказал Харадинай.

Косово ввело таможенную пошлину в размере 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины 21 ноября прошлого года. Также был введен запрет на поставки на рынок всех продуктов без особой маркировки республики Косово, дабы предотвратить их импорт. Это вызвало резкую критику со стороны властей соседних стран, как нарушение соглашения стран Центральной и Юго-Восточной Европы по свободному товарообмену.

Более того, в политических кругах Сербии данный инцидент назвали объявлением войны сербскому населению автономного края Косово и Метохии, которое и так с трудом выживает в анклавах. По оценке представителей ряда политических партий, все это сделано для изгнания сербов из края, ведь они снабжаются товарами, производимыми в Сербии.

«Действия Приштины абсолютно не предсказуемы и в любой момент могут привести регион к полной катастрофе, если не будут отменены», – отметил президент Сербии Александр Вучич.

Глава европейской дипломатии Могерини с момента данного решения косовских властей требует отменить его, как противоречащее основному положению соглашения (CEFTA). Однако, несмотря на жесткую позицию ЕС в данном вопросе, Косово остается при своем мнении.