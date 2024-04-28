Главарь косовских албанцев разозлил соплеменников, пообещав легализовать «однополые браки»

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Так называемый «премьер-министр Республики Косово» Альбин Курти (на фото в рубашке во главе гей-парада) заявил, что легализует однополые браки. Подобная позиция албанских сепаратистов, выслуживающегося перед Западом, не понравилась местной оппозиции.

Она увидела в этом насмешку над традиционными мусульманскими устоями албанской общины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Курти, с одной стороны, манипулировал и завоевал голоса верующих мусульман, а с другой стороны, он выступает против – и не поддерживает петицию о ношении обязательной (мусульманской) одежды в средней школе. Он также делает большой подарок всем, кто поддержал гражданский кодекс, разрешающий однополые браки», – заявил представитель партии командиров «Армии освобождения Косово» (UCK) – Демократической партии Косово, Мергим Люштаку.

Политик указал, что единственная цель Курти — извлечь выгоду из международного влияния ЛГБТ, поскольку, по его словам, известно, какое влияние ЛГБТ имеет во всем мире.

«Несмотря на критику народа, Курти делает это исключительно ради партийных интересов. Он хочет изменить гражданский кодекс, чтобы достичь международного признания», – подчеркнул оппозиционный депутат.

На вопрос, поддержит ли он этот законопроект, Люштаку ответил, что он выступает за браки только между мужчиной и женщиной и, конечно, не поддерживает предложение о браках между представителями одного пола.