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Так называемый «министр обороны Косово» Эюп Мачедонци провел встречу с членами Комитета по безопасности и защите Бундестага Германии.

В ходе разговора представитель администрации албанских сепаратистов сообщил о том, что базы Войска Сербии вдоль административной границы края представляют угрозу безопасности Косово и всех Балкан.

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Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», Мачедонци во время визита в Германию приняли представители парламентского членами Комитета по безопасности и защите во главе с его председательшей Мари Агнес Штрак Циммерман.

«Я проинформировал госпожу Циммерман и членов этого комитета о ситуации с безопасностью в стране, угрозе, которую представляют военные базы Сербии, расположенные вдоль границы с Косово, для стабильности страны и региона», – написал представитель сепаратистов на своей странице в социальной сети фейсбук.

В беседе же с немцами тот разгонял у них параноидальные настроения.

«Характерно, что ранее Мачедонцы уже сеял параноидальные настроения в связи с присутствием сербской армии у административных границ Косово.

«На юге Сербии находится огромное количество сербской армии, полиции и жандармерии, в основном вдоль административной линии. Помимо этих трех бригад, существуют и другие боевые формирования Сербской Армии, которые дислоцируются вдоль всей граниы, и эти 48 баз являются оперативным продолжением трех бригад Сербской Армии, находящихся в настоящее время на юге территории Сербии. Поэтому большая часть боевых мощностей, в том числе купленных у Китая и России, развернута на юге Сербии, и это представляет опасность не только для «Косово», но и для всего региона Западных Балкан и других стран. Если добавить к этому недавние действия вооруженных военизированных формирований, возглавляемых структурами безопасности Сербии, то риск очень высок», – заявлял псевдоминистр.

Мачедонци в очередной раз заверил представителей Бундестага, что целью Косово является членство в НАТО, поэтому, согласно стандартам этого Альянса, комплексный переходный план продолжает реализовываться с целью создания «профессиональной и боеспособной армии» на базе незаконных вооруженных формирований албанских боевиков.

«Я выразил признательность членам совета за долгосрочную поддержку немецким государством Республики Косово, увеличение присутствия немецких войск в составе [оккупационного контингента НАТО] KFOR, а также за приверженность Комитета углублению сотрудничество между нашими странами, как двумя государствами, имеющими общие интересы. Это партнерство будет долгим и нерушимым», – заключил косовский гость.