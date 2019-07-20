Главарь косовских сепаратистов поплатился за отказ снять блокаду с сербских анклавов

20.07.2019, Москва, Елена Острякова

Вызов «премьер-министра» самопровозглашенного Косово Рамуша Харадиная в Специальный суд в Гаагу связан с недавним визитом в Сербию президента Франции Эммануэля Макрона. Это событие должно живить переговоры по косовскому урегулированию.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог Олег Бондаренко.

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«Это связано с визитом Макрона. Харадинай — главная причина недоговороспособности Приштины о нынешней ситуации вокруг Косово. Как только Харадиная уберут, думаю, значительно проще будет достичь компромисса по Косово и как-то стабилизировать ситуацию. Главным раздражителем для Сербии был именно Харадинай. То, что он таким образом оказался отставлен, это для сербов большая победа», – сказал Бондаренко.

Теперь, по его мнению, необходимо будет обнулить все агрессивные действия Косово в отношении сербов, чтобы вернуть переговоры на прошлогодние позиции.

«Они должны снять 100% пошлину на сербские товары, снять блокаду с границы, вернуться за стол переговоров. Слишком много со стороны Приштины было действий агрессивного антисербского характера. Это касается и объявления о переформатировании сил безопасности в армию вопреки резолюции Совбеза ООН, продовольственной блокады, запрета на въезд в Косово для сербских чиновников и так далее. Теперь важно вернуться к переговорам по состоянию на лето прошлого года», – сказал Бондаренко.

19 июля Рамуш Харадинай подал в отставку. Причиной отставки стал вызов Специального суда в Гааге выступить в качестве подозреваемого в военных преступлениях. Подобные вызовы получили также брат экс-боевика Даут Харадинай.