Главарь косовских сепаратистов: «Россия и Китай расширили влияние на Балканах»

Алексей Топоров.  
03.11.2024 11:01
  (Мск) , Белград
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Балканы, Дзен, Косово, Русофобия


В ходе своего визита в Швейцарию «премьер-министр» Косово Альбин Курти заявил, что Сербия представляет угрозу для Косово, Черногории, а также Боснии и Герцеговины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Главарь албанских сепаратистов пожаловался на отказ Сербии подписать согласованное рамочное соглашение и приложение для его реализации, указав на постоянные нарушения со стороны Сербии, кульминацией которых, по его словам, стало письмо бывшего премьер-министра Сербии Анны Брнабич в ЕС.

В ходе своего визита в Швейцарию «премьер-министр» Косово Альбин Курти заявил, что Сербия представляет...

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«В этом письме говорится, что Сербия не будет уважать территориальную целостность Косово, что практически означает выход из Основного соглашения и его основных принципов. Пока сербская авторитарная элита продолжает распространять дезинформацию, мобилизовать войска вдоль нашей границы и отказывается отрабатывать террористов, которые год назад убили нашего сержанта полиции в Баньске, Сербия всегда будет представлять большую угрозу безопасности не только Косово, но и других соседних стран, которые стоят на пути проекта «Великой Сербии», который они теперь называют «Сербский мир». Речь идет еще о Черногории и Боснии и Герцеговине», – сказал Курти.

По словам косовского «премьера», Пекин и Москва расширили свое влияние на Балканах, как экономически, так и политически.

«Россия использует исторические и культурные связи для утверждения своей власти, апеллируя к глубокой духовности сербского народа, тесно связанного с Русской Православной Церковью, в то время как Китай использует инвестиции и кредиты для усиления своего влияния. Всё это дестабилизируют регион и создаёт сильный барьер на пути демократического прогресса».

Курти добавил, что для Косово и всех Западных Балкан крайне важно оставаться в поле европейских ценностей.

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