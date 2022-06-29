Главарь «Кракена»: Российские войска приближаются к Харькову

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Новости Украины

Вечером 28 июня начальник штаба сформированного из неонацистов украинского спецподразделения «Кракен» Константин Немичев сделал неожиданное заявление: ВС РФ находятся уже в 20 километрах от Харькова.

Немичев, конечно, может и не знать, что расстояния от города считаются от главпочтамта, но даже если он имел в виду окружную, его данные существенно отличаются от тех, которые приводит глава военной гражданской администрации Синегубов. У гауляйтера российские войска все ещё жмутся к границе, с территории РФ обстреливая Харьков из РСЗО.

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Немичев, в отличие от Синегубова, в своей речи сделал упор на ракетные удары. По его словам, в течение последней недели ежедневно по Харькову бьют от 10 до 20 ракет. И это явное преувеличение. То ли у страха глаза велики, то ли велико желание списать на противника собственные «подвиги». А также приписать ему собственные методы, такие, как запугивание населения.

«Когда у них что-то не получается на фронте, они начинают психологически давить на гражданское население, на военных, обстреливать города. Так делали и нацисты в 40-х годах. Просто обстреливали города, чтобы люди сдавались… Сейчас харьковчане понимают, что пути назад уже нет, и мы воюем против РФ. Уже не вернуть тех погибших героев, которые отдали свои жизни. То есть уже нет никакого диалога. Все готовы идти до конца, к победе», – выдал пункты методички Немичев.

Некоторые «побратимы» главного кракена, как сообщает министерство обороны РФ, уже пришли. Не к победе, конечно, а к логическому концу.

По данным ведомства «в результате ударов ВКС России по пункту дислокации нацистского формирования «Азов» в Харькове и одного из батальонов 92-й мотопехотной бригады у населенного пункта Покотиловка Харьковской области уничтожено более 100 украинских военнослужащих, иностранных наемников и до 15 единиц бронетанковой и автомобильной техники». Днём ранее сообщалось о потерях «Кракена».

Следует отметить, что нацисты тщательно скрывают места своей дислокации в Харькове. О потерях тоже сообщают в единичных случаях, и только если речь идёт о гибели главарей. И конечно, информация о попадании по штабу, батарее, или объекту военной инфраструктуры – это абсолютное табу.

Но 27 и 28 июня как раз появились сообщения о гибели известного нациста – адвоката Дмитрия Антоненко и ранении одного из основателей партии «Демсокира» (демократический топор) Юрия Гудыменко,

«Война закончится, когда мы их всех убьем», – написал последний в фейсбук 26 числа.

Возможно, кто-то из них находился в одной из пострадавших «мирных» школ, попавших под ракетные удары – в Слободском и Шевченковском районах Харькова.

Как всегда в случае точных попаданий, номера школ не называются. Но местные жители опознали их по скупым кадрам ГСЧС.

Школа N29 находится в очень интересном месте.

Рядом территория бывшей воинской части, а также парк больницы неотложной помощи. В парке неоднократно видели военную технику, в том числе артиллерию. С другой стороны в лесу находится телецентр, из этого района часто велась стрельба. Лес тянется до самых Пятихаток.

Девятиэтажные дома, из окон которых можно было видеть дорогу, ведущую к телецентру, сильно разрушены ещё в марте. Поэтому из них выехали жители – ненужные свидетели перемещений и действий боевиков. Словом, все за то, что ракета по школе прилетела не случайно. Как и по многим другим зданиям в Харькове, «благодаря» обустройству в них складов боеприпасов и опорных пунктов националистов.

А вот жители Немышлянского района города пострадали не от российских ракет и даже не от преступного умысла украинских военных – скорее, от неподготовленности артиллеристов и низкого качества боеприпасов.

По версии украинской стороны, в 17:46 27 июня к спасателям поступило сразу несколько сообщений о взрывах в жилых кварталах Немышлянского района.

«Там враг совершил обстрел из реактивной системы залпового огня «Ураган», использующего запрещенные кассетные боеприпасы. По предварительным данным, в результате обстрела четверо мирных граждан погибли, еще 20 получили ранения, среди них – четыре ребенка», – сообщает ГСЧС.

ТГ-канал «Иди и смотри» со ссылкой на свой источник опровергает эту информацию, и сообщает, что трагедия произошла в результате залпа ВСУ из РСЗО «Смерч». Били из городской застройки. Несколько не долетевших до цели снарядов ударили по спальному району.

На днях «Кракены» пометили территорию в Харькове – намалевали граффити на бетонном заборе на проспекте Гагарина.

«Артобъект» представляет собой буквы «KRAKEN», справа и слева от которых изображены украинские флаги – по краям сплошные, но по мере приближения к надписи они распадаются на пиксели, а затем сходят на нет. Как будто кракен пожирает Украину. Так и есть. Пожирает. И Украину, и Харьков.