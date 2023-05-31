Главарь крымских экстремистов с группой подельников надолго отправлен за решетку

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес решение по севастопольской группе сторонников запрещенной террористической организации «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»).

Главарь и участники одной из крымских ячеек приговорены к срокам от 12 до 17 лет, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По сообщению пресс-службы суда, организатором группы выступал житель Балаклавского районе Севастополя Джеббар Бекиров, который в 2019 году сколотил ячейку «хизбов» из двух жителей Нахимовского района Севастополя Рустема Мурасова и Рустема Таирова, и проживающего в Бахчисарайском районе Завура Абдуллаева.

«Бекиров, руководя деятельностью ячейки, определял ее цели и задачи, организовывал и проводил конспиративные собрания по изучению идеологии и источников данной организации, осуществлял подбор материала для их проведения, вел пропагандистскую работу, вовлекая в организацию новых членов, определял меры конспирации и контролировал их соблюдение, – уточнили в суде. – Абдуллаев, Мурасов и Таиров участвовали в данных собраниях для приобретения специальных познаний и агитационных навыков, необходимых для ведения террористической деятельности».

В их компанию попал житель Симферопольского района Раиф Февзиев, которого в суде именовали как «вовлекаемое иное лицо», и о решении по нему не сообщается. Что касается остальных участников, то им дали по 12 лет заключения с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а организатору ячейки Бекирову – 17 лет лишения свободы с отбыванием первых 4 лет в тюрьме.

На странице сообщества «Крымская солидарность», которое именует себя правозащитным и следит за всеми судебными процессами в отношении сторонников террористической организации «Хизб ут-Тахрир», именуя происходящее политическими репрессиями, подчеркивается, что до ареста Джеббар Бекиров, Завур Абдуллаев, Рустем Мурасов и Рустем Таиров принимали активное участие в общественной жизни крымско-татарского народа.

Выражалось это в том, что они регулярно устраивали сходки под зданиями судов в Крыму и в Ростове-на-Дону во время рассмотрения дел против «хизбов» и рассказывали под видеозапись о преследованиях крымских татар по политическим мотивам.

Причем если прежде все выдавалось как месть за несогласие с вхождением Крыма в состав РФ в 2014 году, то теперь нарратив ушел вглубь веков к императрице Екатерине II, которая первая начала репрессии по отношению к крымским татарам. На этом, как утверждает «Крымская солидарность», акцентировал в своем выступлении на суде главарь ячейки Джаббар Бекиров.

«Думаете, это началось в 2014? Нет, это длится уже более 200 лет, и началось тогда, когда русской императрице Екатерине II вздумалось захватить Крым в первый раз. Уже тогда над крымскими мусульманами претворялась преступная политика насилия. Изгонялись знающие религию люди, конфисковывались, а потом уничтожались ценные религиозные книги и манускрипты, разрушались мечети, искоренялась наша культура и ценности, – приводят на странице сообщества слова Бекирова. – Сегодняшние события, происходящие с нами — это эхо тех далеких лет, звенья одной цепи. Преемственность налицо: в каждом столетии существующий правящий режим считал своим долгом продолжить политику насилия, начатую Екатериной. Что царский режим в XIX веке, что коммунистический режим во главе с тираном Сталиным в XX веке, что нынешний режим в XXI веке — ни один не обошел нас стороной и продолжает свою репрессивную политику по сей день. Видимо, такова цена Крыма, в котором мы живем, возрождаем свою культуру и ценности, взятые из нашей религии, и кому-то это явно не по душе. Кто-то считает свои «духовные скрепы» выше наших духовных, культурных и религиозных ценностей и поэтому насильно навязывают их нам. Хочу сказать, что нам всего этого не надо, у нас уже давно есть свой взгляд на эту жизнь, есть наша религия, которую мы чтим и уважаем, и стремимся соблюдать, даже в мелочах».

При этом само участие осужденных в «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» не оспаривается, а утверждается, что эта организация действует в большинстве стран мира без ограничений. Вот только «Хизб ут-Тахрир» запрещена в арабских странах и в ряде стран Европы с мусульманским населением, а ее центральный офис находится в Великобритании.

Духовное управление мусульман Крыма неоднократно подчеркивало, что «хизбы» не имеют отношения к религии – это политическая партия экстремистского толка. По просьбе муфтия Крыма Эмирали Аблаева ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» не трогали до 2016 года, пока имамы и общественники вели разъяснительную работу. С 2016 года «хизбов» стали задерживать по обвинению в экстремизме и подготовке к свержению конституционного строя. Это прописано в целях и задачах самой организации – установление всемирного исламского халифата.