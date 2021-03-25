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25.03.2021, Киев, Максим Карпенко
 
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Главарь меджлисовцев обвинил навальнистов в мародерстве


Российские либералы отказались обозначать Крым территорией Украины, несмотря на требования меджлисовцев.

Об этом в своем блоге заявил глава запрещенного в РФ так называемого Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Чубарова, он попросил у руководства команды осужденного блогера-либерала Алексея Навального – оппозиционера Леонида Волкова изменить территориальную принадлежность Крыма на их сайте, на что получил отказ.

«Команда Алексея Навального запустила сайт «Свободу Навальному», на котором разместила картографическое изображение Российской Федерации, в границы которой включена также временно оккупированная РФ территория Крыма.

По моей инициативе состоялся разговор с Леонидом Волковым, в ходе которого я пояснил неприемлемость такого действа и предложил привести границы РФ в соответствие с международно признанными границами Украины, выведя на изображении полуостров Крым из границ РФ.

Господин Волков пояснил мне невозможность предложенного мною исправления. Мне не хотелось бы транслировать аргументы Леонида Волкова… Не хочу никому читать никаких нотаций, ограничусь лишь очевидным – хотите справедливости у себя дома, прекратите мародерствовать в чужом доме», – возмутился Чубаров.


Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», украинский дипломат призвал Запад не верить Навальному.

Читайте по теме: «Б…дь! Это Путин номер два!». Украинская пропаганда матом кроет Навального.

Также украинские наци заявили, что им нужен труп Навального.

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