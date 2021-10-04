Главарь нацбата «Крым» пожаловался на обыск квартиры матери в Симферополе

04.10.2021 18:13 (Мск), Киев, Михаил Рябов

Новости Украины

Станислав Краснов, возглавлявший карательный батальон «Крым» на Донбассе, пожаловался, что российские силовики провели обыск в квартире его матери в Симферополе.

Краснов утверждает, что правоохранители провели обыск, поскольку получили сведения о его тайном приезде в Крым.

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Боевик уверяет, что не был на полуострове с 2013 года.

Во время обыска, пишет Краснов в своем блоге, «перевернули все в квартире» – «искали даже под ванной».

После этого мать Краснова была доставлена в Следственный комитет, где, по словам боевика, ей сообщили, что сын занимается террористической деятельностью на Украине.

«Я уверен, что это не случайные репрессии. Определенные гниды, чтобы спровоцировать нападение на мою маму, написали в ФСБ заявление, что я в Крыму. И я знаю, что это за гниды. Как только я получу подтверждения, то спрятаться им будет некуда», – пообещал Краснов, но имена упомянутых «гнид» так и не назвал.