04.10.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Война, Донбасс, Политика, Украина
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Главарь нацбата в эфире ТВ: Зеленский доиграется, привет ему с фронта

Президент Украины Владимир Зеленский не указ боевикам из нацбатальонов. Они напрямую грозят ему бунтом из-за подписания «формулы Штайнмайера».

Об этом в эфире ток-шоу «Говорит Великий Львов» заявил замкомандира «Украинской добровольческой армии», праворадикал Андрей Гергерт, позывной «Червень», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Националист передал «привет» Зеленскому от боевиков с фронта и заявил, что президент может «заиграться» со своими мирными инициативами.

«Сегодня нам, мне, командиру боевого батальона, шестой год в войне, кто-то подумал, что так это просто на бумаге он распишет и закончит – это огромная ошибка, этого не будет!

Президенту Зеленскому я лично передаю привет от себя и всех парней, которые сидят там десятками тысяч, похоронили уже 16 тысяч наших людей, 90 тысяч покалеченных, передают привет. Он доиграется со своими этими мирными инициативами», – заявил Гергерт.

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