Главарь нацистов «Азова»: Сторонников Русского мира надо ломать

01.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинские националисты якобы намного лучше, умнее и эффективнее остального населения, поэтому радикалы рано или поздно захватят власть в стране, несмотря на мнение избирателей, оказывающим мизерную поддержку экстремистским силам.

Об этом в эфире «5 канала» заявил лидер партии «Национальный корпус», основатель нацбата «Азов» Андрей Билецкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обязательно когда-то националисты придут к власти, потому что это необходимо для Украины. Я верю, что у нас всё впереди, и силы надо мерять не исключительно электоральным измерением, потому что существует реальная жизнь, где мы лучше, умнее и эффективнее.

Существует фронт, где националисты, безусловно, впереди, не только в «Азове», а и в большом количестве других бригад, поэтому у националистов всё хорошо, хотя стараться нужно в два раза больше», – рассказал Билецкий.

Также лидер нацистской группировки заявил, что нужно репрессировать и «ломать» всех, кто с ними не согласен.

«Мы сторожевые псы Украины. Я считаю, что откровенно фанатов Русского мира нужно ломать, потому что эти люди не понимают нормального языка.

Пусть они понимают ломать как «бить», если им так страшнее. Потому что они не политикой занимаются, Демократичная партия в Америке занимается политикой, они не угрожают целостности США и основам государства и конституции.

«Пятая колона» – не политика, и во время войны я не считаю, что какие-то действия могут быть слишком радикальными», – резюмировал Белецкий.