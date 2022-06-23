Главарь «Нацкорпуса»: «Повестки на пляжах – это шутка, чтобы взбодрить людей»

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Новости Украины

На Украине нет недостатка в мобилизованных и добровольцах, но экономика страны не потянет полноценную комплектацию боевых подразделений.

Об этом в эфире «YouTube»-канала «Politeka Online» заявил руководитель Центрального штаба националистической группировки «Нацкорпус» Максим Жорин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он подчеркнул, что предоставление военной техники Киеву должно быть в интересах США и Европы, поскольку нацисты на Украине якобы защищают «демократический мир».

«Думаю, что нам придется подождать, пока соберется достаточное количество и техники, и артиллерии. Могу сказать, по собственным ощущениям, что на сегодняшний день, процесс достаточно медленно двигается, и западным странам необходимо было бы все же ускориться, наконец-то, проснуться и понять, что время теряет не только Украина, но и весь цивилизованный мир на эти процессы. На Украине достаточно храбрых людей, которые готовы биться до конца, но сейчас вопрос защиты всего цивилизованного мира. Если мы хотим его сохранить, а это – демократический мир, о котором любят часто рассказывать, – то нужно всем объединять усилия, а не сидеть, наблюдать и ждать», – говорит Жорин.

По его словам, раздачи повесток нужны, чтобы напомнить людям, что они живут в военное время.

«На Украине еще достаточно людей, которые готовы воевать. Все эти истории, когда в барах, на пляжах раздают повестки – больше показательная штука для людей, чтобы они не забывали, что в стране война. Но даже тех, кто добровольно готов или тех, кто готов по мобилизации идти в армию служить, на Украине еще достаточно», – уверяет нацист.

При этом недобор он объяснил тем, что полноценная комплектация парализует экономику Украины.

«Дело в том, что мы не набираем больше не только потому, что не хотим или потому, что их нет. Есть определенный ресурс, на который мы можем рассчитывать. Это касается, в том числе, и финансов, экономики, обеспечения этих подразделений. Поэтому мы, например, не набираем больше, потому что понимаем, что это настолько ударит по экономике, что будем вынуждены остановиться не по причине отсутствия армии, орудий, а потому что не будет финансов это проводить», – констатировал Жорин.