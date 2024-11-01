Главарь ОУН: Экономику – в сторону, на первое место «мову» и «свидомость»

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Экономика Украины будет эффективной не тогда, когда качественно работают профессионалы, а когда работники хорошо выучат украинскую «мову».

Об этом на презентации книги «Мова и нация» в Киеве заявил глава запрещенной в РФ Организации украинских националистов (ОУН) Богдан Червак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Московиты вторглись на территорию Украины не потому, что у России были какие-то претензии к украинской экономике, не потому, что Украина не совершала каких-то реформ, не потому что у нас какие-то демографические проблемы. А Россия вторглась и хочет нас завоевать, потому что она не хочет, чтобы существовали на планете Земля украинцы, которые говорят на украинском языке. И вся их пропаганда, вся их идеология построена на этой идее. Поэтому, как когда-то призывали проводить экономические реформы, усовершенствовать банковскую систему, а украинский язык, национальное возрождение, культура – это что-то второстепенное и маргинальное, – вот эта война всё поставила на свои места. Наоборот, национальное возрождение, культура, язык являются первостепенным. Без этого не будет украинского государства, вооружённых сил, не будет кому защищать независимость Украины», – вещал Червак.

«Когда-то Радевич-Винницкий (украинский публицист-«мовознавець», один из соавторов книги – ред.) в дискуссиях говорил так: «почему-то бытует мнение, что экономика Украины может расти, когда работники будут хорошо работать. А это неправильное мнение», говорил Радевич-Винницкий. «Экономика Украины будет хорошо работать, когда работники будут культурные, образованные, когда они будут знать украинский язык, вот тогда они будут иметь возможность создавать конкурентную продукцию». Это были глубокие люди, которые смотрели на перспективу, за что им честь и хвала», – вспоминал бандеровец.