Главарь ОУН негодует: Подручному Шухевича и Бандеры отказали в земле

18.05.2021, Киев, Тарас Стрельцов

Новости Украины

Несмотря на все усилия националистов, руководство одного из городов Ивано-Франковской области отказывается выдавать землю одному из председателей ОУН, экс-боевику УПА Илье Сливинскому.

Об этом в эфире телеканала «ТРК РАІ» заявил главарь группировки ОУН Виталий Цапович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К большому сожалению, сегодня, да и не только сегодня, а все последние годы независимости, у нас так выходит, что патриотизм является больше декларативным. Почётный глава ОУН, участник боевых действий ОУН и УПА Илья Сливинский, которому в этом году пойдёт 95 год жизни – сегодня этот человек, которого называют живой историей Украины, не может получить кусочек земли, где он родился, в городе Тысменица.

Сегодня стоит вопрос, чтобы Тысменицкий горсовет выделил пану Илье десять соток земли. Тысменицкому городскому совету предыдущего созыва не хватало одного голоса, чтобы утвердить этот указ. Мы надеялись, что Тысменицкий объединённый территориальный совет всё-таки решит этот вопрос. Однако мы получили письмо, что комиссия Тысменицкого городского совета по земельным вопросам отказала пану Илье Сливинскому в удовлетворении его прошения о выделении земельного участка», – сказал Цапович.

Также глава ОУН возмутился, что украинское руководство совершенно не помогает волонтёрам, которые обеспечивают участников карательной операции против ЛДНР..

«Не так давно пан Михайлюк, руководитель одной из больших волонтёрских организаций, несколькими грузовыми машинами объездил 850 километров линии фронта и развёз помощь военным. Всё это без большого пиара. Сложилась такая ситуация, что вся большая волонтёрская работа имеет поддержку от частных лиц, меценатов и благотворителей, но или не имеет совсем, или имеет совсем маленькую поддержку власти», – пожаловался Цапович.

Напомним, ранее украинская власть отметилась обелением нацистских коллаборантов из дивизии СС «Галичина» .