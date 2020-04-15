Главарь ОУН обвинил Зе-власть в большевизме

15.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Правительство президента Украины Владимира Зеленского действует точь-в-точь, как большевики в двадцатых годах прошлого века во время эпидемии тифа.

Об этом в эфире телеканала «Магнолия» заявил экс-командир нацбата ОУН, неонацист Николай Коханивский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Друзья, на неделе Пасха! К Церкви Божией на Пасху я с семьей обязательно пойду, всенощную отстою. И никто меня не остановит: ни пандемия, ни Кличко, ни Зеленский, ни Национальная полиция. Я иду почтить и поблагодарить своего Спасителя и Спасителя моего народа – Господа нашего Иисуса Христа!» – процитировали в студии запись Коханивского в «Facebook».

«По сути, вы сознаётесь в том, что будете нарушать закон. У нас есть постановление правительства, которое запрещает массовые собрания», – отметил ведущий.

«Как мне подчиняться правительству, которое руководится большевистскими постановлениями? В своё время, в каком-нибудь 17-18-м году большевики именно с этого и начинали.

Они говорили так: в стране у нас сейчас лютует тиф, поэтому в церковь не ходите, причастие не принимайте. Далее они начали разрушать церкви и расстреливать верующих. Естественно, для меня над правительством стоит Господь мой – Иисус Христос. И я в церковь пойду», – отрезал националист.