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Процесс вытеснения канонической УПЦ из православных святынь на Украине продолжается.

Об этом в эфире «Радио Свобода» (нежелательная организация в РФ) заявил глава раскольничьей «Православной церкви Украины» Епифан (Думенко), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий напомнил, что пока ПЦУ не смогла получить контроль на Святогорской и Почаевской лаврой, назвав последнюю «форпостом Русского мира на западе Украины».

«Это процесс постепенный. Он идет такой волной с Западной Украины на Центральную, Восточную. Если мы проанализируем ситуацию во Львовской и Франковской областях, то во Львовской уже де-юре и во Франковской – нет ни одной общины Московского патриархата. В Тернопольской области сейчас несколько десятков общин. И это вокруг как раз Почаевской лавры, которая на самом деле является последним форпостом Русской церкви на Западной Украине. Но никто не верил в то, что и Киево-Печерская лавра будет принадлежать ПЦУ», – вещал раскольник.

По его словам, нужно время.