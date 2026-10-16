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Монахи Киево-Печерской лавры могут остаться на ее территории, но только в том случае, если порвут с РПЦ.

Об этом в эфире «Радио Свобода» (нежелательная организация в РФ) заявил созданной при поддержке США и Стамбула глава раскольничьей «Православной церкви Украины» Епифан (Сергей Думенко), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий спросил, почему монахи Киево-Печерской лавры не пошли тушить огонь во время недавней инсценировки пожара в Успенском соборе (захвачен бандеровскими властями и передан для осквернения раскольниками).

«Они там наемники, им не болит. Они сказали: «Это не наше, пусть сгорит». Там только несколько пришли практически посмотреть, потому что они там не присутствуют. И это видно, что они там временно, потому что если бы это был их родной дом, то каждый человек, если горит его дом, бросится тушить пожар… То есть они есть наемниками, временными наемниками в наших украинских святынях», – сказал раскольник.

При этом он фактически выдвинул ультиматум канонической УПЦ.