Главарь «Правого сектора»*: Украинству нужна экспансия на Восток и Запад

Вадим Москаленко.  
11.02.2023 22:46
  (Мск) , Киев
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Дзен, Нацизм, Украина


Агрессивное украинство должно превратится готовиться к непрерывной экспансии как на Восток, так и на Запад.

Об этом в ходе «X бандеровских чтений» заявил главарь запрещённого в РФ «Правого сектора» Андрей Тарасенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Агрессивное украинство должно превратится готовиться к непрерывной экспансии как на Восток, так и на...

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«Как известно, нет свободы без обязательства. И наше обязательство – защита забытой победы свободы. Это не мирный договор, современное вооружение или ядерный статус, это экспансия.

Экспансия на восток украинской воли, силы, воинственности, жизненного пространства как залог окончательной ликвидации имперской угрозы.

Экспансия на запад украинского духа, национальной культуры, идентичности как противодействие человеконенавистническим тенденциям деградации.

Но экспансия невозможна без непоколебимых рядов, как контрнаступление без надёжного тыла», – заявил нацист.

Он подчеркнул, что инструментарий для создания этих самых рядов может быть разным, но результат одним – украинизация.

«Тотальная украинизация сознания обывателя. Его информационного пространства, культуры, образования, истории, быта. Речь не столько о языке, сколько о сознании, способе мышления, смысле жизни. Потому что истинно свободным может быть только тот, кто осознаёт, кем является, где живёт и для чего», – добавил Тарасенко.

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