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27.10.2021 23:29 (Мск), Киев, Михаил Рябов
 
Криминал, Происшествия, Украина
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Главарь «Правого сектора» застрелен на глазах у жены

Новости УкраиныВ городе Сумы застрелен один из главарей местного отделения праворадикальной организации «Правый сектор». Об...

В городе Сумы застрелен один из главарей местного отделения праворадикальной организации «Правый сектор». Об этом сообщил экс-боевик нацбата «Азов» Игорь Мосийчук.

«Около собственного подъезда, прямо на глазах у супруги, застрелили одного из местных лидеров «Правого сектора» Александра Иванина. К сожалению, помощь медиков уже не понадобилась», – написал Мосийчук в своем блоге.

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По данным «побратима» Сергея Супруна, в погибшего попало 7 пуль.

Убийство произошло примерно в 9 часов вечера. Иванин вышел из машины с супругой Анны. Когда «правосек» открыл багажник, чтобы достать оттуда вещи, сидевший на лавочке мужчина достал пистолет и открыл огонь.

Супрун заявил, что убийство могло быть совершено с «антикриминальной деятельностью». Однако она больше напоминала участие в местных бизнес-разборках.

 

Иванин, 1992 года рождения, в прошлом году безуспешно баллотировался в местный горсовет от «Правого сектора». Однако недавно он в статусе «активиста» сумел выступить на сессии против повышения тарифов на проезд в маршрутках. «Правосек» обвинял депутатов-владельцев транспортного бизнеса в попытке нажиться на горожанах.

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