Главарь «С14» рассказал, как Путин облапошит президента Зеленского

12.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Россия «фактически проиграла» первую фазу войны против Украины в Донбассе, и теперь Кремль попытается воспользоваться хаосом, который наступит в «незалежной» после выборов президента, чтобы «взять реванш».

Такое мнение в эфире YouTube-канала «SobiNews» высказал главарь праворадикальной группировки «С14» Евгений Карась, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ставка России не в том, что это всё (последователи Зеленского – прим. ред.) пророссийская публика, и она сразу сдастся. Ставка на то, что в этом хаосе и новом дележе должностей, финансовых потоков, ресурсов, заводов и так далее, Россия сможет сыграть. Она фактически проиграла первую фазу войны, потому что они не дошли даже до Харькова, Константиновки и Краматорска. Даже Мариуполь не взяли, не то что Одессу.

Поэтому они позорно проиграли, потому что для России проиграть отсутствующей армии Украины, отсутствующему правительству, которое разваливали 20 лет – это позор. И они сейчас пытаются переиграть, второй этап битвы будет политический, они пытаются выиграть для себя более удобные позиции. И это настолько им принципиально, что даже Моторола, если бы он на лифте меньше катался, тоже бы сейчас выступил, что Зеленский – это отличный парень и так далее», – отметил он.

Также Карась объяснил, почему комик Владимир Зеленский в качестве президента Украины будет только на руку России.

«В условиях войны Зеленский и группа людей, которые за ним стоят, будут гораздо более слабы, чем правительство Порошенко просто потому, что у них хуже всё построено. Мне кажется, будут очень большие риски, что Россия на этом разыграет.

К тому же они (штаб Зеленского – прим. ред.) уже сейчас декларируют курс, что будет замирение с Донбассом, меньше истории, всё украинское вторично, потому что это нас ссорит. Понятно, к чему это идёт – они попытаются договорится с Россией, что украинизации стоп, финансирование армии будет, но мы его не увеличиваем, а вы прекращайте воевать, а мы заберём Донбасс, чтобы вы его не кормили, потому что там сейчас всё разрушено…

Россия скажет: «Да, всё хорошо, нет обстрелов, мы забираем оккупированные территории на правах какого-то там отдельного округа, они дальше продолжат делать теракты, но это уже наши внутренние разборки».

Война окончена, все счастливы, всё прекрасно, только потом они начнут вторую фазу, которая начнётся с того, что Венгрия попытается отжать у нас Закарпатье, а потом в это время, когда армия демобилизована, потому что у нас уже не армия войны, у нас уже мир-братья. А потом они херанут танковой колонной по Харькову или на Мариуполь, и все такие: «Боже, как это нас обманули, мы ведь договаривались», – нарисовал будущее радикал.