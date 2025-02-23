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Украинские спецслужбы якобы неоднократно предотвращали покушения не только на просроченного Зеленского, но и на руководителей карательных структур вроде начальника террористической ГУР Кирилла Буданова.

Об этом на русофобском форуме «Украина. Год 2025» в Киеве заявил глава СБУ Василий Малюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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