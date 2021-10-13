Главарь «Свободы» требует бить кулаком по столу на переговорах с США

13.10.2021 17:56 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украинская внешняя политика пиарится на том, что проводится масса внешнеполитических встреч и мероприятий, однако практического результата нет.

Об этом в эфире «4 канала» заявил лидер ВО «Свобода», экс-депутат Верховной рады Олег Тягнибок, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы вспоминали «Крымскую платформу» и вспоминали поездку Зеленского к Байдену. И что? Когда поднимался вопрос «Северного потока-2», какой результат? Все они сказали что? Цитирую, «Крымская платформа», что было заявлено, и они каждый раз об этом говорят», – отметил Тягнибок.

«Цитата: «Если Россия» попробует использовать энергию как оружие или совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины, Германия будет действовать на национальном уровне и призывать ЕС к принятию эффективных мер…», и так далее, и так далее. Германия, Евросоюз и прочие.

То есть, то, что сейчас учудила РФ с искусственным поднятием цен на газ в Европе, заработала на этом миллиарды, это что, не является экономической войной против Украины? Это ли не использование оружия против Украины, что Украина будет терять на транзите три миллиарда долларов ежегодно? А они нам обещали одноразовую компенсацию в 40 миллионов долларов, когда мы будем терять три миллиарда ежегодно?» – возмущался праворадикал.

Он добавил, что всё это происходит на фоне полнейшей бесхребетности украинского МИДа.

«А результат мы, наоборот, видим другой. Потому что нет реакции МИД. Почему МИД не кричит криком, не гремит кулаком по столу: «Америка, вы же обещали! Германия, Евросоюз, вы же обещали реагировать на Московию, когда они начнут использовать газ как оружие!» А сейчас что они делают, а что они семь лет делали с Украиной? И каждый раз, уже восьмой год войны, они нам рассказывают, что вот, когда Россия ещё больше нападёт, когда Московия на вас ещё больше надавит, вот тогда мы им скажем, пальчиком помашем. Это просто смешно», – добавил националист.