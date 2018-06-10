10.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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Главарь украинских наци: От западных санкций против России нет никакого толку

Антироссийские санкции Запада не дают никаких выгод Украине в вопросе Донбасса, что бы ни утверждал Петр Порошенко.

Об в эфире украинского телеканала «112» заявил основатель нацбата «Азов», главарь ультранационалистической партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нет абсолютно никаких стратегий («возвращения» Донбасса – ред.). Есть медийные пиар-поводы как от Администрации президента, так и от МВД – и всё для внутреннего пользования. Поверьте, никто всерьёз среди власти и силовиков не думает о возврате донецких территорий. Если говорить про эту тактику, то вот простые вещи. Санкции должны вынудить Путина уйти с этих территорий. А кто-то просчитал, сколько сейчас Россия теряет от санкций Запада, а сколько Россия в 2019 году начнёт получать прибыли от того же самого Запада за счёт «Турецкого потока», который запущен, и ТП-2, который они фактически уже подписали, и «Северного потока-2»? То есть, кто-то подсчитывал, будет ли вообще Россия страдать в следующим году, перекрывают ли они те финансовые плюсы от «западных партнёров»?

Они понастроили огромное количество стадионов, мы не видим, чтобы санкции критически влияли на Россию. Да, они болезненны, да, неприятны. Да, теперь нельзя Абрамовичу съездить домой в Лондон или некоторым российским чиновникам, или Роттенбергам – в Нью-Йорк и Майами. Это неприятно, но они абсолютно спокойно это терпят», – рассказал Билецкий.