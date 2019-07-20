Главаря сепаратистов Косово вызывают в Гаагу

20.07.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

В пятницу все информагентства Сербии сообщали о событии, которое для страны имеет принципиальное значение. Так называемый «премьер-министр» Косово Рамуш Харадинай подал в отставку, сообщает BBC Serbia. О своем решении главарь сепаратистов заявил на заседании «правительства» Косово.

Харадинай поведал своим сподвижникам, что его заявление не подлежит отзыву. Причиной отставки является вызов Специального суда в Гааге выступить в качестве подозреваемого в военных преступлениях. Подобные вызовы получили также брат экс-боевика Даут Харадинай и «президент» Косово Хашим Тачи.

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При этом в своем выступлении перед «кабинетом министров» Харадинай сообщил, что «правительство должно продолжать функционировать без остановки», а также заявил, что 100% пошлина, введенная им на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины, отменена не будет.

Реакция из Белграда поступила практически сразу. Так, Милован Дрецун, председатель парламентского комитета по КиМ, заявил, что это хорошая новость.

«Это однозначно положительная новость, которая откроет путь для утверждения справедливости для сербских жертв и наказания ответственных за преступления. Остается еще увидеть, но мы ожидаем, что такие же приглашения получат Тачи, Весели, и еще некоторые ключевые люди, террористической «Освободительной армии Косово», – сказал Дрецун в интервью агентству «Танюг».

Впрочем, уточнил он, остается еще вопросом, будет ли против Харадиная выдвинуто конкретное обвинение. Однако сербский политик считает, что факт вызова сепаратистского «премьер-министра» в суд является важным шагом к очистке политической сцены албанцев края от экстремистов.

Напомним, по данным сербской стороны, руководством Харадинаякак руководителя бандформирования и террориста было убито более 300 сербов, и около 4 тысяч похищено. Он был обвинён в конце 90-х годов сербскими властями по 108 эпизодам преступлений, среди которых терроризм, убийства гражданских лиц и т.д.

В 2005 году обвинения были выдвинуты и Гаагским трибуналом. Однако дело «забуксовало» – из 98 свидетелей девять ключевых были убиты или умерли при невыясненных обстоятельствах, часть отказалась от показаний, остальные не явились в суд. Это позволило Харадинаю оставаться долгое время на свободе.