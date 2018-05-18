18.05.2018, Киев, Владимир Гладков

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Главарю С14 за нападение на бразильского добровольца ДНР вменяют теракт

Киевский суд обязал возбудить уголовное производство в отношении лидера нацистской группировки С14 Евгения Карася за совершённое нападение на экс-ополченца ДНР бразильского гражданина Рафаэля Лусварги.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат бразильца Валентин Рыбин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня утром 18.05.2018г. Шевченковский суд г. Киева обязал возбудить уголовное производство в отношении Е. Карася по факту совершения действий, подпадающих под определение «теракт», – написал Рыбин.

Также в сообщении были опубликованы фото документов с текстом заявления адвоката и с текстом решения суда.

«04.05.18 года возле посольства Федеративной Республики Бразилии в Украине на глазах консула Республики Бразилия гражданин Украины, представитель группировки С14 Евгений Карась и группа неустановленных лиц из националистических организаций С14, Национальный корпус и др. под непосредственным руководством Евгения Карася совершила нападение на гражданина Республики Бразилия Рафаэля Маркуса Лусварги, незаконно схватили и лишили его воли, после чего в подневольном положении (со связанными за спиной руками, с наклонённым вперёд туловищем) повели Рафаэля Лусварги к зданию СБ Украины с целью передачи сотрудникам СБУ…сам Евгений Карась и другие лица нанесли Рафаэлю Лусварги телесные повреждения, подвергали его издевательствам, унижали его человеческую честь и достоинство, а именно били по лицу, наносили удары по голове, толкали, дёргали за волосы, удерживали в неприродном положении, вынуждали становиться на колени и просить прощения», – говорится в заявлении.