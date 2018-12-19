19.12.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Общество, Политика, Религия, США, Украина
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Главе “Церкви Порошенко” позвонил сам госсекретарь США

Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с главой новосозданной путем обьединения двух неканонических юрисдикций “Православной церкви в Украине” митрополитом Епифанием (Думенко), выразив поддержку США свободе вероисповедания на Украине, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом говорится в официальном сообщении заместителя спикера Госдепа США Роберта Палладино.

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«Госсекретарь Майк Помпео пообщался сегодня по телефону с новоизбранным предстоятелем Православной Церкви Украины митрополитом Епифанием, чтобы подчеркнуть поддержку США свобод вероисповедания, а также украинского суверенитета», — говорится в заявлении.

Кроме этого, Помпео подчеркнул важность сохранения возможности для всех украинцев молиться в соответствии с их выбором.

Напомним, Госдеп США в числе первых приветствовал создание на Украине новой, подконтрольной Фанару Церкви.

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